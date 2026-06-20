Un hombre fue detenido por una causa de abuso sexual y amenazas

Un hombre de 41 años fue detenido este viernes en la vía pública en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

El procedimiento fue realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera en la intersección de las calles Belgrano y Cerrito.

Los efectivos policiales implementaron un operativo de recorrida en la zona tras recibir la orden judicial correspondiente. Al hallar al imputado en el lugar, hicieron efectiva su inmediata detención.

El hombre fue alojado en la dependencia policial a la espera del otorgamiento de un cupo en una unidad penitenciaria. En el caso interviene el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría.