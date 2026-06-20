Vuelven las tradicionales fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo en Olavarría

Entre el 23 y el 30 de junio se realizarán en distintas localidades y barrios de Olavarría las tradicionales Fogatas de San Juan, San Pedro y San Pablo, una celebración popular que se mantiene vigente desde hace décadas y que forma parte del patrimonio cultural del Partido.

La propuesta reúne costumbres de origen andino y de pueblos originarios que, con el paso del tiempo, se incorporaron al calendario cristiano y se transformaron en una expresión característica de la cultura popular argentina y latinoamericana. Como ocurre cada año, vecinos y vecinas participarán de la construcción de muñecos con materiales reciclables que luego serán quemados en las fogatas como parte del ritual.

Las actividades comenzarán el 23 de junio en el Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica. Al día siguiente la celebración continuará en Espigas, donde además el 28 de junio se llevará a cabo la tradicional Noche de los Candiles, con un desfile por las calles de la localidad.

El cronograma seguirá el 25 de junio en el barrio AOMA, con una fogata organizada por la Mesa de Gestión Territorial; el 26 de junio en el Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas; el 29 de junio en Hinojo, con la Fogata de San Pablo; y finalizará el 30 de junio en el barrio Isaura.

Como actividad previa, desde este fin de semana se desarrollarán talleres gratuitos para la construcción de muñecos con materiales reciclables. Las propuestas estarán destinadas a toda la familia y se realizarán en museos y espacios culturales de Sierra Chica, Sierras Bayas, Colonia Hinojo, Espigas e Hinojo.

Desde la organización también invitaron a la comunidad a elaborar sus propios muñecos en sus hogares y acercarlos el día de las celebraciones para sumarse a la quema colectiva. Para ello se recomienda utilizar materiales reciclables como cartón, tubos de papel, tapitas, retazos de tela y lanas.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Municipio, los Museos de los Pueblos, la Jefatura Regional y Distrital de Educación, las Mesas de Gestión Territorial, las delegaciones municipales y la Asociación de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de preservar una de las expresiones culturales más representativas del distrito.

Cronograma de fogatas

23 de junio: Sierra Chica, Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi”.

24 de junio: Espigas, Museo Municipal de Espigas.

25 de junio: Barrio AOMA.

26 de junio: Sierras Bayas, Museo Municipal de la Estación.

29 de junio: Hinojo, Estación de trenes.

30 de junio: Barrio Isaura.

Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 421979 o escribir al correo electrónico [email protected].