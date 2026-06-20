Choque frontal sobre la Ruta 226: no hubo heridos

Un choque frontal entre una camioneta y un automóvil se registró durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 255, en cercanías de la rotonda con la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Azul.

Según dieron a conocer los colegas de Noticias de Azul, el siniestro ocurrió alrededor de las 8 y fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la intervención de personal del Destacamento Vial Azul.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se había producido una colisión frontal entre una camioneta Chevrolet S10, conducida por Carlos Alberto Reina, de 29 años y oriundo de Tapalqué, y un automóvil Toyota Corolla al mando de Matías Marcos Mirabella, de 48 años, con domicilio en General Pueyrredón.

A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los conductores sufrió lesiones y no fue necesaria la asistencia médica. Los daños registrados fueron únicamente materiales.

La circulación vehicular no debió ser interrumpida y permaneció habilitada mientras se aguardaba el arribo de una grúa para retirar los vehículos involucrados.

De acuerdo con lo informado, por disposición de las autoridades no se iniciaron actuaciones judiciales. En el lugar trabajó personal del Destacamento Vial Azul junto a corredores viales.