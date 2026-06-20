Nación le debe a Olavarría más de $123 millones en fondos para educación técnica

Olavarría es el distrito de la Región Educativa 25 que registra la mayor deuda estimada por fondos no ejecutados destinados a instituciones de Educación Técnico Profesional, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Según el estudio, difundido por los colegas de Séptima Sección, el Gobierno nacional mantiene una deuda estimada de $123.750.777 con establecimientos educativos técnicos del partido de Olavarría.

La cifra surge de un análisis sobre la ejecución de los recursos previstos por la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N.º 26.058.

De acuerdo con los datos presentados por CEPA, Olavarría encabeza el ranking dentro de la Región Educativa 25, integrada además por Bolívar, Azul y Tapalqué. En segundo lugar aparece Bolívar, con una deuda estimada de $95.555.269, seguida por Azul con $52.975.271 y Tapalqué con alrededor de $32 millones.

En conjunto, los cuatro distritos acumulan una deuda superior a los 303 millones de pesos, correspondiente a fondos destinados exclusivamente a escuelas técnicas, agrarias y centros de formación profesional.

El informe señala que estos recursos cuentan con una asignación específica establecida por ley y están destinados a financiar proyectos de infraestructura, adquisición de equipamiento, insumos, mejoras edilicias y fortalecimiento de talleres y laboratorios.

Según la entidad que elaboró el estudio, la falta de ejecución de estos fondos impacta directamente en la capacidad de las instituciones para sostener inversiones vinculadas a la formación técnica y profesional.

La Ley Nacional de Educación Técnico Profesional establece mecanismos de financiamiento para fortalecer este tipo de enseñanza mediante la incorporación de maquinaria, tecnología, equipamiento e infraestructura, considerados fundamentales para la formación de los estudiantes.

Imagen: gráfico elaborado por CEPA sobre la deuda estimada en Olavarría en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional.