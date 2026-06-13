La oposición en Diputados PBA impidió el tratamiento de la modificación del Fondo de Fortalecimiento Municipal

En una sesión llevada a cabo este jueves, el bloque Unión por la Patria presentó un proyecto para brindar a los municipios libre disponibilidad de una cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal. La iniciativa, que buscaba garantizar el pago de aguinaldos, fue rechazada por parte de la oposición y no pudo tratarse sobre tablas.

Esta medida buscaba que los 135 municipios pudieran hacer frente al pago de aguinaldos en un contexto de desfinanciamiento y aumento de las demandas del territorio. Sin embargo, la moción de que esta iniciativa sea tratada sobre tablas fue rechazada por parte de la oposición y no alcanzó los dos tercios necesarios para su tratamiento. Quienes se opusieron fueron los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, UCR + Cambio Federal, Unión y Libertad, la Coalición Cívica y Derecha Popular. Quienes acompañaron el tratamiento fueron los bloques Nuevos Aires y UCR-Unión Cívica Radical.

Ante esta negativa, el presidente de bloque y autor de la iniciativa, Facundo Tignanelli, expresó: “El problema que tenemos hoy es que los municipios necesitan financiamiento, tenemos una herramienta para darle un ágil financiamiento y no se la estamos dando”.

Quien también expresó su disconformidad fue el diputado Mariano Cascallares, quien indicó: “Hoy la coyuntura de las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional hace que los municipios estén absolutamente superados por la demanda de los territorios y no somos capaces de estar a la altura de la circunstancia”. Asimismo, Alejandro Acerbo señaló: “La demanda a los municipios se ha incrementado. Lo único que se les pidió acá es dejar que la cuota de ahora se distribuya por el CUD. En la sexta sección electoral el 80% de los municipios va a tener problemas para pagar el aguinaldo”. A su turno, Diego Nanni se manifestó en la misma línea: “Creo que deberían consultarles a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires si realmente están necesitando esta ayuda para salir de esta asfixia financiera que estamos pasando”

En la sesión también se habló sobre la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al cumplirse un año del fallo de la Corte, con varias intervenciones que denunciaron su proscripción, repasaron las arbitrarias condiciones en que cumple su injusta condena y se pidió por su libertad.

Hubo también un espacio destinado a homenajear al músico y referente de la cultura popular Carlos Alberto “Indio” Solari, quien nos dejara la semana pasada, y a quien varios diputados y diputadas recordaron mediante sentidas palabras.

Finalmente, tuvo lugar un bloque temático dedicado al 11° aniversario del primer Ni Una Menos, en el cual distintas diputadas de Unión por la Patria tomaron la palabra para referirse a la violencia que sufren las mujeres y por la cual hay un femicidio cada 31 horas.