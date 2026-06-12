Jorge Alfredo Baron (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de junio de 2026 a los 77 años de edad. Su esposa Mirta; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos nietos, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Los restos de Jorge Alfredo Baron son velados en España 2942, Departamento «C», desde el sábado 13 de junio a las 8:30 horas hasta las 14:30 horas. Posteriormente, se realizará un responso en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

Lugar de nacimiento: Olavarría. Actividad que desarrollaba: Jubilado.