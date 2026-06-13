El Espacio Cultural “13 de Abril” abrió una convocatoria a bailarines y músicos para participar del Gran Pericón Nacional

El Espacio Cultural “13 de Abril” abrió una convocatoria para participar de la tercera edición del Gran Pericón Nacional, que se realizará el próximo 9 de julio en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia.

El evento tendrá lugar en las instalaciones del Comité Radical, ubicado en 25 de Mayo 2758. Por este motivo, se invita a bailarines y músicos que deseen sumarse a la propuesta cultural y patriótica.

La inscripción para formar parte de la actividad se realiza a través de un formulario digital.