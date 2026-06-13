Abrieron la inscripción para un taller de arteterapia en la Biblioteca Armando Collinet

La Biblioteca Popular Armando Collinet informó que se encuentra abierta la inscripción para el taller de arteterapia destinado a niños y niñas de 5 a 10 años. La actividad comenzará a dictarse este mes de junio.

Las clases se desarrollarán los viernes en el horario de 15:00 a 17:00, en la sede de la institución ubicada en Alsina 2659. La coordinación del espacio estará a cargo de la profesora Sandra Sanabria.

La disciplina utiliza el dibujo, la pintura y diferentes técnicas plásticas como herramientas de expresión, comunicación y desarrollo. El objetivo del espacio es que los participantes exploren sus emociones, refuercen la autoestima y trabajen la creatividad en un entorno lúdico.

Los interesados en participar pueden inscribirse de forma presencial en el edificio de la biblioteca. También están disponibles las vías de comunicación digital a través del número de WhatsApp 2284-545589, el correo electrónico [email protected], o los perfiles de redes sociales en Instagram (@biblioarmandocollinet) y Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet).