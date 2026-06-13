Abrieron la inscripción para un taller de arteterapia en la Biblioteca Armando Collinet

Espectáculos
Por En Linea Noticias 0

La Biblioteca Popular Armando Collinet informó que se encuentra abierta la inscripción para el taller de arteterapia destinado a niños y niñas de 5 a 10 años. La actividad comenzará a dictarse este mes de junio.

Las clases se desarrollarán los viernes en el horario de 15:00 a 17:00, en la sede de la institución ubicada en Alsina 2659. La coordinación del espacio estará a cargo de la profesora Sandra Sanabria.

La disciplina utiliza el dibujo, la pintura y diferentes técnicas plásticas como herramientas de expresión, comunicación y desarrollo. El objetivo del espacio es que los participantes exploren sus emociones, refuercen la autoestima y trabajen la creatividad en un entorno lúdico.

Los interesados en participar pueden inscribirse de forma presencial en el edificio de la biblioteca. También están disponibles las vías de comunicación digital a través del número de WhatsApp 2284-545589, el correo electrónico [email protected], o los perfiles de redes sociales en Instagram (@biblioarmandocollinet) y Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet).

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!