Paro docente: el gobierno advirtió a los gremios que deben cumplir con el 75% de las clases o habrá sanciones

Capital Humano recordó que la educación fue declarada actividad esencial, por lo que pese al paro, el lunes los gremios tienen que asegurar el mímino del 75% de clases. Adelantó que si no cumple, aplicará sanciones.

El gobierno de Javier Milei le advirtió hoy a los gremios que realizarán el lunes un paro nacional docente que complicará el retorno a la actividad educativa tras las vacaciones de invierno en varias provincias -incluida la de Buenos Aires- que deben garantizar el 75% de las clases, debido a que está vigente la reforma laboral que declaró “esencial” esa actividad.

Las advertencias fueron lanzadas por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovello, en dos comunicados: uno publicado anoche, en el que recordó la vigencia de la ley y otro está tarde, en el que puntualizó que llevará a cabo un operativo en las escuelas para fiscalizar que esa disposición se cumpla.

De acuerdo a lo que puntualizó Capital Humano, habrá una “inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de las presntación habitual del servicio educativo, en caso contrario (…) se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”.

El paro fue lanzado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se plegarán en las provincias las organizaciones asociadas a esa central: en Buenos Aires, SUTEBA. Pero también se plegarán el resto de los gremios bonaerenses: integrado por FEB, UDOCBA, SADOP y AMET. Además, se plegarán docentes de algunas universidades, como la de La Plata.

Los gremios reclaman por la caída del poder adquisito de los salarios de los docentes y exhigen , en ese marco, la reapertura de la paritaria nacional para discutir ese punto. Además, exhigen la devolución del FONID, en Fondo Nacional de Incentivo Docente, un plus que se cobraba desde la década del 90 y que Javier Milei emilinó no bien asumió el gobierno.

Este es el primer paro que se realiza con vigencia de la ley que declara “esencial” a a educación, por lo que funcionará como un sondeo de hasta qué punto los gremios , que cuestionaron judicialmente la constitucionalidad de la limitación al derecho de huelga, respectan la cláusula del del 75% y, si no lo hacen, cuán efectivas son las sanciones que aplique el gobierno.

Capital Humano exhortó en ese marco “a todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar presvisibilidad a las familias argentinas”