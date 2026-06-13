Denuncian una exclusión “arbitraria” de Aubasa en la concesión de rutas nacionales

La empresa estatal bonaerense Aubasa quedó fuera de la licitación nacional que definirá quién administrará corredores viales que incluyen las rutas 3 y 226.

La decisión fue cuestionada por Eduardo Rodríguez, integrante de la firma y dirigente del Frente Renovador, quien aseguró que la exclusión se produjo antes de la apertura de las ofertas económicas y la calificó como “arbitraria”.

Durante una entrevista con Radio Sapiens, Rodríguez sostuvo que Aubasa era la única empresa con experiencia directa en la gestión de rutas bajo el sistema de peajes que se había presentado al proceso licitatorio. Según explicó, la compañía realizó presentaciones administrativas para revertir la medida, aunque finalmente el Gobierno nacional ratificó la descalificación.

La empresa administra actualmente la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Autovía 2, la Ruta Provincial 6 y el Sistema Vial Integrado del Atlántico. Desde la Provincia existía interés en sumar a esa estructura la operación de corredores nacionales considerados estratégicos para la producción bonaerense.

Más allá de la discusión por la licitación, Rodríguez vinculó la situación con el estado actual de la infraestructura vial nacional. En ese sentido, afirmó que la falta de mantenimiento durante los últimos años agravó el deterioro de numerosas rutas y mencionó particularmente el corredor de la Ruta Nacional 3 entre Azul y Cacharí, un tramo que aseguró recorrer de manera habitual.

El dirigente también advirtió sobre los problemas que genera el tránsito pesado en la conservación de la red vial. Al referirse a la Ruta Provincial 51, en el sector comprendido entre Villa Alfredo Fortabat y L’Amalí, consideró que además de las tareas de mantenimiento resulta necesario fortalecer los controles sobre las cargas transportadas.

Según indicó, la nueva concesión nacional ya se encuentra definida y la empresa adjudicataria comenzaría a operar durante julio.