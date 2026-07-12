Mariela Villemur (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de julio de 2026 a los 48 años de edad. Su mamá, su hermana, sus tíos, sus primos, su cuñado, sus amigas del hogar Los Girasoles, sus acompañantes terapéuticas, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento D, a partir de este domingo 12 de julio a las 8:30 horas, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 12 de julio a las 10:30 horas.

La fallecida era vecina del Barrio Ceco 1, había nacido en Olavarría y era pensionada. Servicio adherido a Coopelectric.