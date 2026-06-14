Etel Emilia Pezzali viuda de Olazar (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 13 de junio de 2026 a los 100 años de edad. Sus hijos María Cristina y Rubén María Olazar, sus hijos políticos, sus nietos Martín y María Eugenia Lázaro, Rubén, Victoria e Iñaqui Olazar, sus bisnietos Juan Emilio, Martina, Felipe, Martino y Azul, y demás deudos participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 14 de junio a las 09:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

La vecina residía en el barrio Microcentro, era nacida en Bolívar y se encontraba jubilada y pensionada.