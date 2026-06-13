Abuso sexual infantil: condenaron a un olavarriense a 10 años de prisión por hechos cometidos contra su hijo

Fuente y foto: Diario El Tiempo

En el Tribunal 1 se realizó este juicio oral donde un olavarriense fue condenado. FOTO: NACHO CORREA/EL TIEMPO/ARCHIVO

Un olavarriense de 43 años fue condenado a diez años de prisión por someter a su hijo, cuando era menor de edad, a prácticas sexuales que la Justicia consideró aptas para alterar su desarrollo sexual. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul.

El fallo, firmado por el juez Martín Céspedes tras la realización del juicio oral, encontró al acusado responsable del delito de promoción de la corrupción de menores agravada por resultar la víctima menor de 13 años, por haber mediado amenazas y por ser el autor ascendiente de la víctima.

Según se estableció durante el debate, los hechos ocurrieron entre el 2 de octubre de 2017 y el 14 de febrero de 2018 en una vivienda de Sierra Chica. En ese período, el hombre obligó en reiteradas oportunidades a su hijo, que entonces tenía 10 años, a participar de situaciones de contenido sexual y a observar material pornográfico, bajo amenazas dirigidas tanto al niño como a su madre.

En la sentencia se señala que las conductas desplegadas tuvieron aptitud para alterar el libre desarrollo sexual del menor.

Uno de los elementos centrales valorados por el magistrado fue el testimonio de la víctima, actualmente de 18 años. Al analizar esa declaración, el juez sostuvo que resultó “absolutamente creíble”, destacando la precisión de los relatos y los detalles aportados sobre el contexto en que ocurrieron los hechos.

La resolución también tuvo en cuenta testimonios de personas del entorno familiar y las intervenciones de profesionales de la psicología que participaron en la causa.

En el debate, en representación de la Acusación intervino el fiscal David Carballo; mientras que patrocinando al olavarriense que resultó condenado lo hizo, como defensor Particular, Sergio Roldán.

El abogado que representó al encausado ya anunció en el TOC 1 que apelará ante Casación lo decidido para su cliente en este debate que finalizó el pasado viernes.

El condenado llegó al juicio en libertad y continuará en esa condición mientras la sentencia no quede firme. El juez rechazó ordenar su detención inmediata al considerar que no se acreditó un incremento del riesgo procesal que justificara esa medida.

No obstante, se le impusieron diversas obligaciones para garantizar su sometimiento al proceso. Entre ellas, deberá informar y mantener actualizado su domicilio, presentarse cuando sea convocado por el Tribunal y concurrir mensualmente a la dependencia policial correspondiente a su jurisdicción. Además, se le prohibió de manera absoluta mantener cualquier tipo de contacto con la víctima.

La investigación se inició en 2018 a partir de una denuncia presentada por la exesposa del acusado. La causa fue instruida por la fiscal Paula Serrano, titular de la UFI N° 4 de Olavarría.

Durante el juicio intervino el fiscal David Carballo en representación del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado particular Sergio Roldán, quien ya anunció que apelará la condena ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense.