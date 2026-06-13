Cuento de la Cripto

(*) Por Francisco González

Una vez más los argentinos vemos cómo nuestros gobernantes se burlan de nuestra inteligencia. El escandaloso crecimiento patrimonial de Manuel Adorni no resiste explicación alguna, cada nueva revelación resulta más injustificable que la anterior y el Gobierno de Milei sigue sumando hechos de corrupción en el breve tiempo que llevan en el poder. Contradicciones, escándalos y una economía que agobia a los habitantes de nuestro país.

Parece algo cíclico en la historia argentina: quienes llegan al poder para terminar con los privilegios, se sirven del mismo para obtener las mismas ventajas e incluso profundizarlas. Este Gobierno accedió a la presidencia con el acompañamiento de una importante cantidad de votantes que creyeron en que iban a terminar con la casta, los acomodos, la corrupción y los privilegios. Esa fue la principal línea discursiva de Javier Milei en la campaña 2023.

Por el contrario, el ajuste feroz impuesto por las políticas económicas libertarias, solo impacta en los sectores más vulnerables y en las instituciones del Estado que mejor funcionan. Jubilaciones, discapacidad, educación, por solo mencionar algunos de los sectores que más han sufrido estos dos años y medio de la gestión Milei. Sumado a que en muy poco tiempo se siguen sumando hechos de corrupción y todo parece conducirnos a una nueva etapa de retroceso para nuestro país. Algo que nos hace acordar a los gobiernos de quienes supuestamente están en el extremo contrario, pero que cada vez se parecen más. Lo sucedido en ANDIS, LIBRA, Espert y sus vínculos con el narcotráfico, y todo lo que se viene conociendo sobre Adorni y su milagroso crecimiento económico hablan por sí solos.

Hoy tenemos un gobierno que parece haber alcanzado el poder con la intención de gobernar en favor de ellos mismos: líneas de créditos hipotecarios aprovechados por funcionarios del gobierno nacional, políticas de blanqueo de capital o “inocencia fiscal” donde los primeros en adherirse son sus funcionarios, familiares nombrados en diferentes organismos y estamentos, etc. Nada de lo que aseguraron que se iba a terminar ha ocurrido. La casta está más fuerte que nunca.

Mientras tanto,quieren convencer con que el déficit se produce por los sueldos de los docentes universitarios, los subsidios por zona fría o por supuestos abusos en discapacidad. Vemos jubilaciones que no llegan a cubrir las necesidades básicas y programas de medicamentos cada vez más escasos. Claramente el ajuste está lejos de ser a la casta. Cualquiera de ellos soñaría con tener la suerte de Manuel Adorni y encontrar un pen drive perdido con 500 mil dólares en bitcoins.

Es importante dejar en claro que la corrupción no es una suposición de quien escribe, sino que el propio Adorni reconoció ser un evasor y haber mentido en su declaración jurada. Algo que configura un delito para cualquier ciudadano y que representa una gravedad aún mayor si hablamos de que es un funcionario público, quizá el más importante del gobierno de Javier Milei. Después sí podemos entrar en el terreno de las conjeturas y que cada uno saque sus conclusiones si le parece normal el crecimiento patrimonial del Jefe de Gabinete en los últimos dos años y medio.

Por otro lado, sorprende el empecinamiento del Presidente de la Nación en sostenerlo en el cargo sin importar el costo. Una decisión que sin dudas trae consecuencias y sienta precedentes muy preocupantes. Lo primero que uno podría pensar es un temor a lo que Manuel Adorni pueda llegar a declarar una vez fuera del gobierno. Es realmente difícil encontrar otra explicación.

Los argentinos eligieron a Milei en el 2023 para decirle adiós a la corrupción, para terminar con la casta y sus privilegios. Hoy muchos de ellos se sienten estafados, y esta nueva decepción sin dudas golpeará a toda la política. Debemos entender de una vez por todas que es urgente alejarnos de los extremos, de quienes anteriormente se hicieron del Estado y ahora buscan volver pretendiendo convencernos de que no son “tan malos”, como también de quienes ahora hacen lo mismo y han demostrado no tener la solución para los grandes desafíos que tiene por delante nuestro país. Es momento de volver a traer la compostura y la dignidad a la política, recuperando los principios republicanos y democráticos, todavía estamos a tiempo de hacerlo.

(*) Concejal de la Unión Cívica Radical