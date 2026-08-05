Identificaron al hombre hallado muerto en el predio de Estudiantes: la causa sigue como averiguación de causales de muerte

La investigación por el hallazgo de un hombre sin vida en el predio del Club Atlético Estudiantes continuó avanzando este miércoles y se logró identificar a la víctima.

Fuentes policiales informaron que se trata de Néstor Ismael Mañandes, de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el sector de la cancha de golf del complejo ubicado en la intersección de Canaveri e Independencia–

De acuerdo con el parte oficial, efectivos policiales acudieron al lugar tras un llamado al servicio de emergencias 911 y constataron que el hombre se encontraba pendiendo de una soga atada a un árbol, sin signos vitales.

Minutos después arribó una ambulancia del sistema de salud municipal quien constó el fallecimiento.

La escena fue preservada para el trabajo de los peritos de la Policía Científica, mientras que la documentación hallada entre las pertenencias de la víctima permitió establecer su identidad.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 10, que mantiene la causa caratulada como «Averiguación de causales de muerte», mientras se aguardan los resultados de las diligencias judiciales y periciales para determinar las circunstancias del hecho.

Las actuaciones fueron remitidas posteriormente a la Comisaría Primera de Olavarría por una cuestión de jurisdicción.