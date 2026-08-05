Detuvieron a un hombre de 33 años tras un allanamiento

Un hombre de 33 años fue detenido este lunes en el marco de un allanamiento realizado por personal de la Subcomisaría de Loma Negra en una vivienda ubicada sobre calle Pellegrino al 8000.

La medida fue ordenada por la Justicia y se concretó con la colaboración de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Durante el procedimiento, los policías secuestraron una garrafa, un soplete y un cartucho calibre .22.

El acusado fue notificado de la orden de detención y quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte, quien interviene en la causa.

Desde la fuerza policial indicaron que el allanamiento tuvo resultado positivo y permitió concretar tanto el secuestro de los elementos buscados como la detención del imputado.