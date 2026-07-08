La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN entrega 93 nuevos títulos de Medicina

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN anunció que ya se encuentran disponibles para ser retirados un total de 93 títulos correspondientes a graduados de la carrera de Medicina. Según indicaron desde la institución, la entrega cumple con los plazos informados a los estudiantes al momento de iniciar el trámite de titulación.

El circuito administrativo para la emisión de las titulaciones universitarias involucra de manera consecutiva a la Facultad de Ciencias de la Salud, al Rectorado de la UNICEN y al Ministerio de Capital Humano de la Nación, organismo encargado del registro final del documento.

A nivel local, las tareas de la unidad académica contemplan la recepción y el análisis de la documentación de cada egresado, la apertura del expediente, la validación de la información en el sistema SIU Guaraní, la confección del certificado analítico y el posterior envío de las actuaciones al Rectorado. El procedimiento global se rige por la Ley de Educación Superior N.º 24.521, la cual fija un plazo máximo de 120 días para expedir los títulos.

Desde la casa de altos estudios señalaron que la tramitación de esta cohorte se completó en un contexto complejo para el sector universitario, marcado por dificultades presupuestarias e incertidumbre laboral, y destacaron la labor del personal nodocente y de las autoridades de la facultad y del rectorado para efectivizar las tareas administrativas dentro de los tiempos estipulados.