Detuvieron en la vía pública a un hombre por tenencia de drogas para la comercialización y tenencia de armas

Personal del Gabinete Operativo de la dependencia policial, en forma conjunta con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDITDI), hicieron efectiva en la vía pública la detención de un hombre sobre quien pesaba una orden de captura.

El operativo se llevó a cabo a raíz de una orden librada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Azul, con sede en Olavarría. La detención se enmarca en una causa penal caratulada como «Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Art. 5 Inc. C – Ley 23.737) – Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil».

La investigación judicial del caso estuvo a cargo del doctor Mañero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 19.

Tras cumplimentarse las diligencias correspondientes, el imputado fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 7 de la localidad de Azul, establecimiento carcelario donde permanecerá alojado a disposición de las autoridades judiciales.