Inseguridad en Olavarría: golpeó a un hombre en la calle para robarle el teléfono y lo capturó la Policía

Un joven de 20 años fue aprehendido este miércoles por personal del Comando de Patrullas de Olavarría, luego de agredir a un ciudadano para robarle el teléfono celular.

El hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de la calle Perú al 4000. Según el reporte oficial, los efectivos policiales se encontraban en recorrida preventiva por la zona cuando interceptaron al sospechoso, quien momentos antes le había propinado un golpe de puño a la víctima para sustraerle sus pertenencias.

Al realizarle la requisa de rigor, el personal policial halló en el bolsillo derecho de su campera un teléfono celular marca Samsung, el cual coincidía con las características del elemento robado.

El implicado fue trasladado y alojado en la sede de la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la Justicia. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, bajo la carátula de robo.