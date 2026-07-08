Importante empresa incorpora: Oficial y medio oficial con especialidad en maquinaria vial

IMPORTANTE EMPRESA CON MÁS DE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA INCORPORA

OFICIAL Y MEDIO OFICIAL

CON ESPECIALIDAD EN MAQUINARIA VIAL

Buscamos personas con experiencia, compromiso y ganas de sumarse a nuestro equipo de trabajo.

REQUISITOS

Conocimientos en motores de máquinas viales.

Experiencia en diagnóstico, reparación y mantenimiento mecánico.

Conocimientos de electromecánica.

Capacidad para leer e interpretar planos mecánicos, eléctricos y/o hidráulicos.

Manejo de herramientas de taller.

Capacidad para detectar fallas y trabajar en equipo.

Responsabilidad, compromiso y predisposición.

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN:

Palas cargadoras

Retroexcavadoras

Motoniveladoras

Camiones

Equipos de movimiento de suelo

Maquinaria pesada en general

EXCELENTES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Remuneración bruta de $2.000.000 a $3.000.000, acorde a experiencia y conocimientos.