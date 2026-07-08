Importante empresa incorpora: Oficial y medio oficial con especialidad en maquinaria vial
IMPORTANTE EMPRESA CON MÁS DE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA INCORPORA
OFICIAL Y MEDIO OFICIAL
CON ESPECIALIDAD EN MAQUINARIA VIAL
Buscamos personas con experiencia, compromiso y ganas de sumarse a nuestro equipo de trabajo.
REQUISITOS
- Conocimientos en motores de máquinas viales.
- Experiencia en diagnóstico, reparación y mantenimiento mecánico.
- Conocimientos de electromecánica.
- Capacidad para leer e interpretar planos mecánicos, eléctricos y/o hidráulicos.
- Manejo de herramientas de taller.
- Capacidad para detectar fallas y trabajar en equipo.
- Responsabilidad, compromiso y predisposición.
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN:
- Palas cargadoras
- Retroexcavadoras
- Motoniveladoras
- Camiones
- Equipos de movimiento de suelo
- Maquinaria pesada en general
EXCELENTES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Remuneración bruta de $2.000.000 a $3.000.000, acorde a experiencia y conocimientos.
- LUGAR DE TRABAJO: Olavarría / Zona
- ENVIAR CV A: [email protected]