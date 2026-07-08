Importante empresa incorpora: Oficial y medio oficial con especialidad en maquinaria vial

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IMPORTANTE EMPRESA CON MÁS DE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA INCORPORA

OFICIAL Y MEDIO OFICIAL

CON ESPECIALIDAD EN MAQUINARIA VIAL

Buscamos personas con experiencia, compromiso y ganas de sumarse a nuestro equipo de trabajo.

REQUISITOS

  • Conocimientos en motores de máquinas viales.
  • Experiencia en diagnóstico, reparación y mantenimiento mecánico.
  • Conocimientos de electromecánica.
  • Capacidad para leer e interpretar planos mecánicos, eléctricos y/o hidráulicos.
  • Manejo de herramientas de taller.
  • Capacidad para detectar fallas y trabajar en equipo.
  • Responsabilidad, compromiso y predisposición.

SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN:

  • Palas cargadoras
  • Retroexcavadoras
  • Motoniveladoras
  • Camiones
  • Equipos de movimiento de suelo
  • Maquinaria pesada en general

EXCELENTES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Remuneración bruta de $2.000.000 a $3.000.000, acorde a experiencia y conocimientos.

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