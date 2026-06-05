Búsqueda Laboral: Mantenimiento Industrial
Búsqueda laboral para mantenimiento industrial
La consultora IM Conseil Servicios Eventuales inició una búsqueda de personal para cubrir puestos de mantenimiento industrial en las áreas de mecánica, electricidad y civil en la ciudad de Olavarría.
Requisitos de la postulación
- Formación técnica afín al puesto (deseable).
- Experiencia comprobable en mantenimiento industrial.
- Conocimiento y manejo de herramientas manuales y eléctricas.
- Disponibilidad horaria y disponibilidad para viajar.
- Conocimiento de normas de seguridad e higiene.
- Movilidad propia (excluyente).
Envío de postulaciones
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae con referencias a la dirección de correo electrónico [email protected].
Al momento de realizar el envío, es requisito indicar en el asunto el puesto específico al que se postulan: Operario Mecánico, Operario Eléctrico o Operario Civil.