Carmen Susana Troia de Gonzalez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de junio de 2026 a los 78 años de edad. Su esposo Argentino Gonzalez; su hija Valentina Piermattei; su hijo político Ulises Quiroga; sus nietos Melisa y Juan Quiroga; sus hermanos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Olavarría, era jubilada y vecina del barrio Pueblo Nuevo.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D». El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Olavarría el viernes 5 de junio a las 11:30 horas.

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