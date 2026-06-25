Celebración de la fogata de San Juan y San Pedro en barrio AOMA

Imágenes: Mauricio Latorre

Con un gran marco de público se desarrolló este jueves por la tarde la tradicional celebración de la fogata de San Juan y San Pedro en el barrio AOMA, una actividad comunitaria que convoca anualmente a los vecinos alrededor del fuego para compartir un espacio colectivo de encuentro.

La jornada comenzó a las 15:30 en inmediaciones de la Sociedad de Fomento de barrio AOMA, ubicada en San Martín y Barcala, tal como detallaba la convocatoria de la pieza gráfica «WhatsApp Image 2026-06-25 at 5.13.19 PM.jpeg». El evento estuvo organizado por la Mesa de Gestión Territorial, de manera conjunta con la Sociedad de Fomento, el jardín de infantes de la zona, la Escuela Primaria Nº 55, el personal de Atención Primaria de la Salud y la Dirección de Integración Comunitaria del Municipio de Olavarría.

En el inicio del encuentro, Nicolás Martínez destacó el valor de «esta actividad que nos convoca todos los años, que nos invita a compartir un espacio colectivo de encuentro alrededor del fuego». En sintonía con el sentido de la celebración, remarcó la importancia de la fecha para «pensar en los deseos que tenemos, en los sueños que tenemos y en el fuego como actor para poder depositar en esta fogata esperanzas, sueños, cosas que compartamos acá».

Asimismo, Martínez expresó el correspondiente «agradecimiento por la presencia de todos y de todas, de la familia, de las instituciones educativas del jardín, la escuela, los compañeros de atención primaria de la salud y, por supuesto, también a quienes nos reciben en su casa, a la sociedad de fomento de barrio AOMA».

Durante el encuentro, los presentes disfrutaron de una propuesta coreográfica realizada por un grupo de baile local antes de proceder al momento central de la jornada.

La actividad principal consistió en la quema de los muñecos que fueron confeccionados durante la semana por los alumnos de las instituciones educativas junto a sus familias. En esta oportunidad, los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 55 articularon el trabajo con la temática del mundial de fútbol, representando distintas mascotas en sus diseños. Junto a las figuras, los integrantes de la comunidad depositaron sus intenciones, deseos y sueños de cara al próximo año.