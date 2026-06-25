Con éxito se realizó la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología del distrito de Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

Este jueves se llevó a cabo la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología del distrito de Olavarría. El evento forma parte del programa de Actividades Científicas, Tecnológicas Educativas dependiente de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

En esta edición participaron más de 43 escuelas de gestión pública y privada, las cuales presentaron un total de 63 proyectos vinculados a áreas como ambiente social y natural, prácticas del lenguaje, ingeniería y tecnología, derecho y ciudadanía, ciencias naturales, ciencias sociales, arte, educación tecnología y emprendedurismo.

Durante el acto de apertura estuvieron presentes la inspectora regional de gestión pública, Marta Casanella; la inspectora regional de gestión privada, Romina Altafini; el inspector jefe distrital, Julio Benítez; y la referente regional Gisela Crocce. Asimismo, se contó con la presencia de inspectores de diferentes niveles y modalidades, referentes de Educación Sexual Integral (ESI), tecnología educativa y cooperación escolar.

Al momento de los discursos, el inspector jefe distrital, Julio Benítez, se dirigió a los presentes y expresó: “Hace mucho tiempo estamos trabajando para que la educación pública en las escuelas seamos una buena noticia, construyamos diariamente una buena noticia y esa buena noticia además la multipliquemos, que cada uno de los que está acá, cada una de los que está acá, sea un multiplicador, multiplicadora de lo que una escuela se hace. Esa es una acción contracultural”.

En ese sentido, Benítez agregó: “Siempre estamos puestos en tela de juicio, bueno con estos con estas acciones demostramos que nuestras escuelas públicas enseñan y también aprenden. Así que trabajemos cotidianamente en eso de ser buena noticia toda vez que podamos y comunicarla”.

Por su parte, la docente de la Dirección de Políticas Socioeducativas, Bárbara Carmona, transmitió el saludo de las autoridades provinciales y señaló: “Las ferias para que existan implica una decisión política, un compromiso enorme para que suceda. Espero que esta feria sea un momento de consolidación de aprendizaje que juntos con sus docentes llevan adelante en las aulas. Si bien hoy se escribe un nuevo capítulo de las ferias, como sabrán hace más de 50 años que las ferias se llevan adelante en nuestro sistema educativo, hoy ustedes están escribiendo un nuevo capítulo acá en la feria de Olavarría”.

Finalmente, otra de las oradoras del encuentro se refirió al rol de los educadores y manifestó: “Me llena de orgullo ver el salón colmado, es impresionante sumamente lindo. Está lleno de stands que tienen que ver con la educación, con formas de trabajar en el aula, proyectos que se llevan adelante por docentes, por instituciones, por alumnos, familias que acompañan y la comunidad en muchos casos también”.

A su vez, concluyó: “Creo que estamos en un momento donde a veces la tarea del docente, que realmente hoy queda demostrado que docentes eligen con vocación y con pasión distintas maneras de enseñar, que hay otras alternativas y apuestan por una educación diferente de calidad y que a su vez abordan problemas relacionadas a los contenidos en cada una de sus materias y de sus diseños curriculares”.