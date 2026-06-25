Gratuidad en el Hospital: “Es una bomba de tiempo para los años que vendrán»

Concejales del PRO y de Juntos por Olavarría cuestionaron la aprobación del proyecto que establece la gratuidad en el sistema de salud pública del municipio y advirtieron sobre el impacto fiscal de la medida, al tiempo que reclamaron al Ejecutivo precisiones sobre su financiamiento.

“No estamos en contra de brindar un buen servicio de salud de manera gratuita a quienes más lo necesitan, pero para poder llevarlo a cabo uno tiene que contar con los recursos. Dónde están esos recursos, cómo se va a afrontar esta nueva erogación, qué proyección hacen del gasto. Todas preguntas sin respuestas y mucho discurso de cotillón”, expresaron.

En la misma línea, remarcaron que las decisiones de gestión “no se pueden tomar solo mirando el presente” y señalaron que quienes están a cargo del Ejecutivo “tienen la obligación de pensar en el futuro de los olavarrienses”.

“Si seguimos por este camino, va a llegar un momento en el que no se va a poder atender ni a quienes más lo necesitan realmente porque van a fundir a la Municipalidad. Y no falta mucho para que eso pase. Ya lo vimos en la rendición de cuentas. Los números no le cierran a Wesner”, agregaron.

Además, sostuvieron que la tasa que se venía cobrando a pacientes con cobertura privada “nunca fue una barrera para llevar adelante la gestión en salud desde hace más de 25 años” y que en ese período “nadie puede decir que en Olavarría se dejó de atender a los vecinos”.

Finalmente, los ediles calificaron la medida como “demagógica” y advirtieron que puede tener consecuencias a futuro: “Es una bomba de tiempo para los años que vendrán. Lamentablemente, Olavarría entró en un declive en donde todo se nivela para abajo. Incluso, en uno de los ámbitos más sensibles como es la salud”, concluyeron.