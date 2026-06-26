Esclarecieron el hurto de una bicicleta

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría logró esclarecer un hurto luego de realizar un allanamiento con anuencia en un domicilio particular.

El caso se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 8 de junio por la sustracción de una bicicleta Mountain Bike rodado 29.

A partir de las tareas de investigación, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor del hecho.

Con las pruebas recabadas, se llevó a cabo el operativo en una vivienda ubicada en la calle Las Heras al 1100, lugar de residencia del sospechoso.

El procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro del rodado sustraído.

Por el hecho quedó imputado un hombre de 48 años, quien fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 del Departamento Judicial de Azul.