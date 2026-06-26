Un detenido por generar disturbios en la vía pública

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Un hombre de 26 años fue detenido este jueves por personal del Comando de Patrulla Olavarría, luego de ser denunciado por generar disturbios en la vía pública.

El hecho se registró a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la situación en la intersección de la avenida Colón y la avenida Alberdi.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la presencia del imputado, quien se encontraba en estado de ebriedad, propinando gritos, alterando el orden público e incitando a la pelea.

El personal procedió a la detención del hombre quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial.

En el caso se labraron actuaciones por infracción a los artículos 35, 72 y 74 de la Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional de Olavarría.

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