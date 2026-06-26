Un detenido por generar disturbios en la vía pública

Un hombre de 26 años fue detenido este jueves por personal del Comando de Patrulla Olavarría, luego de ser denunciado por generar disturbios en la vía pública.

El hecho se registró a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la situación en la intersección de la avenida Colón y la avenida Alberdi.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la presencia del imputado, quien se encontraba en estado de ebriedad, propinando gritos, alterando el orden público e incitando a la pelea.

El personal procedió a la detención del hombre quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial.

En el caso se labraron actuaciones por infracción a los artículos 35, 72 y 74 de la Ley 8031/73, con intervención del Juzgado Correccional de Olavarría.