Peronismo seccional / Tras la movida de Landivar, la Diputada Aloisi afirmó: «los lugares institucionales duran un tiempo»

La azuleña, integrante del Movimiento Derecho al Futuro, era suplente de Landivar y dejará su banca en la Cámara Alta Bonaerense..

La diputada provincial Laura Aloisi, azuleña y alineada al gobernado Axel Kicillof, emitió este jueves un comunicado donde se refirió a su salida de la Cámara Baja tras la decisión de la olavarriense María Mercedes Landivar Valerio de levantar su licencia y re asumir la banca para la que fue electa en 2023.

Tal como se informó Landivar Valerio, desde el 1 de julio, será Jefa de Gabinete del Municipio de Olavarría y, de manera simultanea, ejercerá su banca como legisladora provincial por la Séptima Sección Electoral.

Esta movida dentro del peronismo seccional se relaciona con la feroz interna desatada entre La Campora, liderada por Máximo Kirchner y sectores vinculados con el gobernador Axel Kicillof.

El enroque, precisamente, es leído como una banca ganada por La Campora en desmedro de Kicillof toda vez que Aloisi se había mostrado alineada al Movimiento Derecho al Futuro, que fomenta una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof.

Laura Aloisi difundió este jueves un comunicado y aseguró: «quiero comunicar que a partir del 1 de julio de 2026 dejaré mi banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, representación seccional que he desarrollado con total compromiso en el entendimiento político de que son los intereses y las necesidades del pueblo lo más importante.»

La legisladora señaló «como ha sido siempre, pondré la militancia y el corazón peronista en la causa, para así recuperar la felicidad de nuestra gente» y agregó, «los lugares institucionales duran un tiempo, ¡ser militante es una forma de vida!»