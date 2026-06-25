Chocaron contra una columna y la columna terminó sobre el auto: Cuatro personas trasladadas al hospital

Un siniestro vial se produjo este jueves en la calle La Rioja, entre Balcarce y Las Heras, cuando un automóvil Chevrolet Corsa, por causas que se tratan de establecer, chocó contra una columna de alumbrado público por causas que se tratan de establecer.

En el auto viajaban cinco jovenes.

El impacto provocó la caída de la columna sobre el techo del automóvil.

Tras el primer choque, el vehículo impactó a una camioneta Kia que se encontraba estacionada en el lugar, la cual terminó sobre la vereda debido a la fuerza del golpe.

En el pavimento quedó registrada una frenada de extensas dimensiones previa al impacto.

Como consecuencia del hecho, dos de los ocupantes fueron trasladados al hospital local en los primeros minutos, mientras que posteriormente se dispuso el traslado de otras dos personas que presentaban golpes y lesiones de carácter leve.

El tránsito en la calle La Rioja, entre Balcarce y Las Heras, se encuentra totalmente interrumpido en dirección a la avenida Pueyrredón debido al trabajo de los servicios de emergencia y el retiro de los vehículos afectados.