Axel Kicillof autorizó un incremento de las tarifas de luz en julio y ajusta subsidios focalizados

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico para las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, que impactará en las 200 cooperativas eléctricas del interior, incorporando modificaciones en el esquema de subsidios energéticos nacionales y una actualización transitoria de los componentes de distribución.

La medida, publicada en el Boletín Oficial y que comenzará a regir desde el 1° de julio de 2026, convalida el recálculo realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) a partir de cambios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Entre las modificaciones, se incorporó el aumento de la bonificación adicional extraordinaria para los usuarios beneficiarios del SEF correspondiente a junio de 2026, que pasó del 10,67% al 11,97% sobre el consumo base subsidiado. Esta corrección obligó a recalcular los cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de junio.

Asimismo, la resolución aprobó una nueva actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT) y del Cargo de Transición Tarifaria (CTT), componentes que forman parte de las facturas eléctricas y que comenzarán a aplicarse desde el 1° de julio.

Los aumentos para las tarifas de luz

De acuerdo a la resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que analizó agencia DIB, el cargo fijo (haya o no consumo) aumentará en comparación con los valores de mayo en torno al 5% desde julio para la prestadora Edelap, mientras que el cargo variable se ajustará un 2%. Esto es para las tarifas de usuarios residenciales sin subsidio y se suman a los ajustes del mes pasado. En cambio, aquellos que están beneficiados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un salto menor en la tarifa: el cargo fijo trepará solo 2%

En tanto, si se toman los nuevos valores de una prestadora como Eden (brinda servicio en el norte y centro bonaerense) el ajuste para el cargo fijo sin subsidio será casi del 8%, mientras que el variable será del 2%. Para tarifas subsidiadas, la suba del cargo fijo rondará los 3,5 puntos desde julio.

La normativa, se aclara, mantiene los precios mayoristas de la energía, potencia y transporte definidos por el Gobierno nacional para el período comprendido entre mayo y julio de 2026, así como el esquema de subsidios focalizados establecido por el decreto 943.

El régimen de subsidios contempla una única categoría de beneficiarios residenciales que requieren asistencia estatal para acceder al consumo básico de energía. Los usuarios alcanzados reciben bonificaciones sobre los primeros 300 kilovatios hora mensuales durante los meses de mayor demanda energética y sobre los primeros 150 kilovatios hora en los períodos restantes del año. El consumo que exceda esos límites se factura sin subsidios.

La resolución también ratifica beneficios para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios alcanzados por la tarifa social, además de actualizar los valores aplicables a los usuarios que inyectan energía renovable a la red mediante sistemas de generación distribuida.

