Abel Orosman Gone (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de junio de 2026 a los 93 años de edad. Sus familiares participan de su fallecimiento su esposa Elsa Haydee Familiari; su hija política Silvia; su sobrino Eduardo; sus sobrinos nietos Lorena y Ezequiel Familiari; su bisnieta Mía Bertello; sus hermanos y demás familiares. No se realizó velatorio. Sin responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal de Hinojo el jueves 25/06/2026 a las 14:00 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Hinojo

Nacido en Hinojo

Actividad: Jubilado