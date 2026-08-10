Olga Nélida Caro Vda. de Castañares (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 10 de agosto de 2026 a los 84 años de edad. Su hija Olga Noemí Castañares; sus yernos Dardo y Walter; sus hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «D», con apertura este lunes de 17:00 a 19:00 y reapertura el martes 11 a las 8:00. Sin responso. La inhumación se realizará el martes 11 a las 10:30 en el Cementerio Loma de Paz. Vecina del barrio Roca Merlo, nacida en Olavarría y jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.