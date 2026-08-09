María Ester García «Abuela» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 8 de agosto de 2026, a los 73 años de edad, Maria Ester Garcia, conocida como «Abuela».

Nacida en Olavarría, vivía en el barrio Hipólito Yrigoyen y era jubilada. Participan de su fallecimiento su hija, sus nietos, sus hermanos y sus sobrinos.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «C», habilitada el domingo de 10:00 a 13:00 horas. La inhumación se llevará a cabo el lunes 10 de agosto a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz, sin servicio de responso.