Juan Esteban Cordero (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 8 de agosto de 2026 a los 81 años de edad.

Su esposa Norma Rodríguez; su hijo Héctor; su hija en el afecto Romina; sus hijos políticos Estela y Leopoldo; sus nietos Tomás y Lucas Cordero, Lara y Mateo Cañada; su nieta política Cintia; su bisnieto Salvador Cordero y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, vecino del barrio Juan Martín de Pueyrredón y jubilado como camionero.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «D» (a partir del sábado 8 de agosto a las 16:00), con responso en la Capilla Ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 9 de agosto a las 09:30. Servicio adherido a Coopelectric.