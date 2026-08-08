Emilse Iris Spinella viuda de Calzón «TITA» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de agosto de 2026, a los 94 años de edad.

Participan su fallecimiento sus hijos Adriana y Javier, sus hijos y nietos del corazón, sus sobrinos, sus amigos y demás deudos.

Nacida en Olavarría, era jubilada, pensionada y vecina del barrio San Vicente. Sus restos, velados en España 2942, Departamento «D», recibirán inhumación este sábado 8 de agosto a las 10:30 en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric.