Delia Noemí Mohamed viuda de Marinangeli (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 7 de agosto de 2026, a los 82 años de edad.

Participan su fallecimiento sus hijos Andrea, Helga y Marcos, sus hijos políticos, sus nietos, su bisnieto y demás deudos.

Nacida en Sierra Chica, era jubilada y vecina de esa localidad. No se realiza velatorio. Sus restos serán inhumados este sábado 8 de agosto a las 14:30 en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla del mismo lugar. Servicio adherido a Coopelectric.