La Terminal suma nuevas obras de mantenimiento: ahora avanzan sobre las dársenas

La Terminal de Ómnibus de Olavarría atraviesa una nueva etapa de trabajos de mantenimiento. En los últimos días comenzaron las tareas sobre las dársenas exteriores, mientras el Municipio avanza con distintas intervenciones destinadas a mejorar el funcionamiento del edificio y la atención a los pasajeros.

Las obras en las dársenas se realizarán en dos etapas para mantener operativo el sector durante los trabajos. Entre las tareas previstas se encuentra el reemplazo de mosaicos deteriorados, la reparación de sectores de hormigón y el acondicionamiento de los topes de hierro utilizados por los micros.

La intervención se suma a una serie de trabajos que se vienen ejecutando desde hace varias semanas en el edificio ubicado sobre la avenida Pringles.

Uno de los primeros cambios estuvo relacionado con la organización de los espacios de atención al público. La oficina de informes y el sector de gestión de SUBE fueron trasladados a lugares más amplios y accesibles, mientras que también se habilitó un espacio destinado a brindar información turística.

A esto se agregó la renovación de la cartelería interna y la reorganización de distintos sectores de la Terminal.

También renovaron la iluminación

Entre las mejoras ya concretadas se encuentra además el recambio de la iluminación interior y exterior. Se instalaron luminarias LED y se recuperaron los números que identifican cada una de las dársenas, un elemento tradicional del edificio.

En el exterior se incorporaron también recipientes para residuos y ceniceros, con espacios destinados a facilitar la separación de materiales.

Por otra parte, se realizaron trabajos vinculados con la circulación vehicular y peatonal en el entorno de la Terminal. Personal de la Secretaría de Protección Ciudadana renovó parte de la cartelería vial y demarcó sendas peatonales y sectores exclusivos para el ascenso y descenso de pasajeros.

El conjunto de intervenciones apunta a mejorar progresivamente un espacio de uso cotidiano para quienes viajan desde y hacia Olavarría, tanto en cuestiones vinculadas con el estado edilicio como con la circulación y los servicios que se brindan dentro de la Terminal.