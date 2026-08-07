Presentaron un nuevo centro de recolección de leche humana en el hospital de Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

Se llevó a cabo una jornada de actualización en lactancia materna y presentaron un centro de recolección de leche humana

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, se realizó una Jornada de Actualización en Lactancia Materna en el Salón Rivadavia. Durante la actividad, organizada por el equipo materno infantil de Atención Primaria de la Salud y la Dirección Médica del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, se presentó el nuevo Centro de Recolección de Leche Humana que funcionará en el servicio de Maternidad del centro de salud local.

La capacitación estuvo dirigida a profesionales de los equipos de salud, estudiantes de carreras afines y a la comunidad. Durante el encuentro se abordaron temas como lactancia y separación neonatal, calostroterapia, beneficios y técnicas de amamantamiento, salud mental y mitos entorno a la temática.

De la apertura participaron el intendente Maximiliano Wesner, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud Victoria Nogal, la jefa del Servicio de Tocoginecología Mercedes Valenza, la coordinadora de Neonatología Integral del Centro Florencia Golinelli, junto a autoridades de Región Sanitaria IX y del Rotary San Vicente.

Con la apertura del Centro de Recolección de Leche Humana, Olavarría se incorporó a la Red de Recolección de Leche Humana de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de CUCAIBA. El espacio contó con la colaboración del Rotary San Vicente para el equipamiento de sus instalaciones.