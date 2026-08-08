Eduardo Roque Sánchez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 8 de agosto de 2026, a los 87 años de edad.

Acompañan su fallecimiento su esposa Nélida María Castaño, sus hijos Mario, Fabián y Julio Sánchez, sus nueras Erica Silvina Iriogoyenborde y Claudia Lanzos, sus nietas Tatiana y Lola, su hermana, su hermano político, familiares y amigos.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C», y recibirán inhumación este sábado a las 13:30 en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric.