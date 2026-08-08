Detuvieron a un joven tras protagonizar una pelea en la vía pública

Un joven de 21 años fue detenido este jueves en inmediaciones de Pourtalé al 3900, luego de ser encontrado protagonizando una pelea en la vía pública.

Según informó el Comando de Patrulla Olavarría, el procedimiento se inició a partir de un llamado al 911. Al arribar al lugar, los efectivos observaron al joven mientras propinaba golpes de puño a otro hombre, quien no habría sufrido lesiones.

Además, de acuerdo con el parte policial, el detenido se encontraba incitando a pelear a las demás personas que estaban presentes en el lugar.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a la Comisaría Segunda, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada “Infracción a los artículos 35 y 38 de la Ley 8031/73”, con intervención del Juzgado Correccional de Olavarría.