José Failla «El Gordo» (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 8 de agosto de 2026 a los 90 años de edad.

Su esposa Nilda Chantir de Failla; sus hijos Maria Alejandra, José Marcelo y Maria Lidia; su hija política Claudia; sus nietos María Florencia, Nicolás, José Ignacio, María Victoria, Maria Agustina y Josefina; sus hermanos; sus hermanas políticas; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacido en Olavarría, vecino del barrio Pueblo Nuevo y jubilado de la actividad como transportista y mayorista de frutas y verduras.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «F», con responso en la Capilla Ardiente, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este domingo 9 de agosto a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric.