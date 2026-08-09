Messi ya está en Rosario para el funeral de su padre

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Buenos Aires, 8 agosto (NA) — Lionel Messi llegó esta noche a la ciudad de Rosario, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, para despedir a su padre Jorge Messi, quién falleció esta madrugada en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.

El capitán de la Selección arribó junto a su familia a las 20.40 al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Rosario, luego de haber partido esta mañana desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en un avión Gulfstream V, matrícula N776MA de los Estados Unidos.

Tanto en torno al lugar, como en las inmediaciones del aeropuerto, se desplegó un operativo de seguridad para garantizar la privacidad de la familia. Poco después, el futbolista llegó al cementerio El Prado, donde estaban los restos de su padre.

El mundo del fútbol se conmocionó esta sábado. luego de que se conociera la muerte del padre de Lionel Messi, Jorge, a los 68 años, en una clínica de Rosario, donde batallaba contra una dura enfermedad, según informaron la Liga Profesional de Fútbol y Newell’s en sus cuentas oficiales.

El estado de salud de Jorge Messi se había agravado durante esta semana y la familia esperaba este desenlace muy pronto.

Las alarmas se habían encendido durante el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, ya que Messi se emocionó hasta las lágrimas después de anotar el primero de sus tres goles y luego del encuentro confesó que fue por cuestiones personales.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, detalló el astro en declaraciones a la prensa.

Jorge Messi fue representante y el gran sostén de Lionel mientras daba sus primero pasos como futbolista. Incluso fue el que lo acompañó a Barcelona cuando firmó contrato con el club catalán con tan solo 13 años.

Cuando “La Pulga” comenzó a jugar en las inferiores del Barcelona, todo su núcleo familiar viajó a España, pero su madre y sus hermanos volvieron y el que terminaría siendo el mejor jugador de la historia se quedó con su padre.

La última aparición pública de Jorge Messi fue en noviembre de 2025, cuando fue a ver a Lionel a un partido entre el Inter Miami y el Nashville por la Major League Soccer de Estados Unidos. Dicho encuentro terminó 4-0 a favor del Inter y la estrella rosarina se lució con un doblete.

Jorge Messi también estuvo involucrado a los problemas que tuvo su hijo con el fisco español, que derivó en una condena de 21 meses de prisión para su hijo y 15 para él, aunque no ingresaron a prisión por ser penas menores a los dos años y a carecer de antecedentes penales previos.

Las mismas fueron sustituidas por multas económicas, de 252 mil euros para Messi y 180 mil euros para su padre.

NAG/MAC