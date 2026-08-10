Delia Velentina Morais Vda. de Pompile «Lila» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 9 de agosto de 2026, a los 90 años de edad. Nacida en Tapalqué, era jubilada y pensionada, y residía en el barrio San Vicente.

Participan de su fallecimiento sus sobrinos, sobrinos nietos, nietos de corazón e hija del corazón.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «D», desde las 09:00 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación se llevará a cabo este lunes 10 de agosto de 2026 a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

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