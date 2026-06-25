Doble función: Landivar asumió su banca como Diputada y ejercerá la Jefatura de Gabinete Municipal «ad honorem»

La decisión de que Landivar asuma su banca como Legisladora provincial es coincidente con la fuerte interna entre el kicillofismo y La Campora.

Ph: Archivo.

María Mercedes Landivar Valerio asumió la banca como Diputada Provincial y continuará como Jefa de Gabinete del Municipio aunque esta tarea la realizará «ad-honorem».

Así fue confirmado en la tarde de este jueves a través de un comunicado emitido por el Municipio a través del área de prensa.

La maniobra, inédita en la historia municipal, coincide con la fuerte interna que existe en terreno bonaerense entre sectores vinculados a Axel Kicillof y La Campora. De hecho, no es menor, la llegada de Landivar a la Cámara Baja de la provincia significa que dejará su lugar en la legislatura la azuleña y kicillofista Laura Aloisi.

En el comunicado del Municipio se confirmó que Landivar Valerio ejercerá los dos cargos y se indicó, «La continuidad en ambas responsabilidades refleja el compromiso de seguir colaborando con la gestión municipal, aportando su experiencia al equipo de gobierno local y, al mismo tiempo, fortalecer la articulación entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires desde la representación legislativa.»

Además se señaló, «de esta manera, se busca consolidar una agenda de trabajo común que permita generar más oportunidades y respuestas para los vecinos y vecinas de Olavarría.»