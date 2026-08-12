Anticipo / León y Lecon: LLA presentó un pedido de informes que será tratado este jueves en el Concejo

El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó este miércoles un proyecto de pedido de informes para que el Ejecutivo Municipal se expida sobre la designación de Gabriel Marcelo León como subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas y su vínculo societario con Obras Civiles Lecon SRL.



El pedido apunta además a conocer el detalle de las contrataciones y pagos realizados a la empresa desde enero de 2024. Se estima que será tratado en la sesión ordinaria de este jueves 13 de agosto.



El tema vuelve al centro de la escena luego de que el intendente Maximiliano Wesner designara a Gabriel Marcelo León como subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas. León figura como socio gerente de Obras Civiles Lecon SRL, empresa que mantuvo una relación comercial con la Municipalidad de Olavarría durante los últimos años.



Tal como informó En Línea Noticias, entre 2024 y julio de 2026 Lecon SRL facturó $1.165.627.134,18 y cobró efectivamente $1.004.562.530,65 de las arcas municipales.



La empresa fue constituida en 2012 e inscripta en 2013 y León figura documentalmente como socio gerente, con funciones de administración y representación legal de la sociedad.



La designación de León fue anunciada por la Dirección de Prensa municipal el martes 4 de agosto. La nueva Subsecretaría de Gestión y Control de Obras Públicas constituye una estructura incorporada al organigrama municipal, mientras que Carlos Bettiga continúa en funciones como subsecretario.



En ese contexto, el bloque de La Libertad Avanza presentó este miércoles 12 de agosto un Pedido de Informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, con el objetivo de obtener documentación oficial sobre la designación, las funciones del nuevo cargo y la situación societaria de León.



Qué quiere saber La Libertad Avanza



El proyecto solicita, en primer lugar, copia certificada del decreto, resolución o instrumento administrativo mediante el cual se dispuso la designación de León, incluyendo la fecha de entrada en funciones, el cargo, la remuneración y el régimen de dedicación.



También reclama que el Ejecutivo informe las funciones, competencias y responsabilidades asignadas al cargo, junto con una copia del organigrama vigente del área.



Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado directamente con Obras Civiles Lecon SRL. Los concejales solicitan que se informe si León mantiene actualmente participación societaria, funciones de administración, representación legal o cualquier otro vínculo con la empresa y, en caso afirmativo, que se acompañe la documentación correspondiente.



El bloque también pide conocer la fecha exacta en que Lecon SRL fue dada de baja del Registro o Padrón de Proveedores municipal, además de la copia del instrumento administrativo mediante el cual se dispuso esa baja.



En ese punto, el proyecto busca determinar también si la baja se produjo como consecuencia de la designación de León y cuál fue la normativa o el fundamento administrativo utilizado para disponerla.



Todos los contratos y pagos desde 2024



Otro de los pedidos apunta directamente a la relación económica entre Lecon y el Municipio. La Libertad Avanza solicita que el Ejecutivo remita el detalle de todas las contrataciones, licitaciones, concursos, órdenes de compra y demás procedimientos mediante los cuales la Municipalidad contrató a Obras Civiles Lecon SRL desde el 1° de enero de 2024 hasta la fecha de contestación del pedido.



El requerimiento incluye, entre otros datos, número y tipo de expediente, procedimiento utilizado, objeto de la contratación, monto presupuestado y adjudicado, fecha de adjudicación, inicio y finalización, montos certificados y abonados, eventuales pagos pendientes y estado actual de cada contratación.



También se solicita identificar el área municipal responsable de cada contratación y de la certificación de los trabajos realizados.

El proyecto fue presentado con un argumento que los concejales dejan expresamente asentado: consideran necesario contar con información oficial y documentación respaldatoria para conocer la situación actual de Lecon, la participación societaria de León y las medidas adoptadas por el Ejecutivo para garantizar la transparencia y prevenir eventuales conflictos de intereses. Al mismo tiempo, el texto aclara que el planteo no implica presumir la existencia de una irregularidad.



El pedido ingresó este miércoles 12 de agosto y, de acuerdo con lo previsto, se estima que será tratado este jueves 13 durante la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.



De avanzar, el Ejecutivo deberá responder sobre una serie de cuestiones que ya forman parte del debate público: qué funciones tendrá León, si continúa ejerciendo formalmente la gerencia de Lecon, cuándo y por qué la empresa fue dada de baja del Padrón de Proveedores y cuál fue el detalle de las contrataciones y pagos realizados desde 2024.