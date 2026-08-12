Causa terrenos: volvieron a reprogramar la indagatoria de Claudio Ariel Peralta

La causa que investiga la presunta venta ilegal de terrenos en Olavarría volvió a registrar modificaciones en el cronograma de declaraciones indagatorias dispuesto por el fiscal José Ignacio Calonje. Claudio Ariel Peralta, que debía declarar este miércoles 12 de agosto, finalmente fue reprogramado para el 19 de agosto, mientras que Mariano Patricio Ciancio deberá presentarse el 26 de agosto.

De esta manera, la ronda de indagatorias que había sido anunciada semanas atrás vuelve a sufrir modificaciones. En la planificación original, Peralta había sido citado para este 12 de agosto y Ciancio para el 19. Ahora ambos fueron desplazados una semana.

Según pudo saber En Línea Noticias, Peralta declarará el miércoles 19 de agosto, mientras que Ciancio lo hará el miércoles 26 de agosto.

La modificación adquiere especial relevancia porque se trata de dos de los principales nombres vinculados a la investigación. Peralta aparece señalado en el expediente como uno de los intermediarios en la comercialización de terrenos, mientras que Ciancio había sido asesor de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida durante la gestión del exintendente Ezequiel Galli.

Un nuevo cronograma para agosto

Las modificaciones no se limitan a Peralta y Ciancio. El nuevo esquema contempla además otras cuatro jornadas consecutivas de indagatorias entre el 20 y el 23 de agosto, correspondientes a otros de los imputados en la causa.

Entre quienes integran el listado de personas que deberán prestar declaración se encuentran María de los Ángeles Andrade, Mariano Vande Vrande, José Jesús Gallo, Leonardo Andrés Sampaoli y Nélson Sebastián Loiza, nombres que ya habían sido incluidos en el cronograma informado anteriormente por En Línea Noticias.

La nueva agenda concentra así una parte sustancial de las declaraciones durante la segunda quincena de agosto, aunque el expediente contempla además otras indagatorias que habían sido fijadas inicialmente para septiembre.

La causa terrenos

La investigación judicial lleva más de cuatro años y tiene como eje la presunta comercialización fraudulenta de lotes. De acuerdo con lo informado oportunamente, todos los imputados fueron citados en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y, en principio, por el delito de “Estafas Reiteradas” y más de veinte hechos.

La causa tuvo además una fuerte repercusión política por sus derivaciones durante la gestión municipal de Ezequiel Galli y por distintos elementos incorporados a la investigación.

Ahora, con las nuevas modificaciones, Claudio Ariel Peralta será el primero en declarar, el 19 de agosto, mientras que Mariano Ciancio lo hará una semana después, el 26.

La ronda de indagatorias volverá así a poner el expediente en el centro de la escena judicial de Olavarría.