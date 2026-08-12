Puente de la Colón: proponen que se denomine “Intendente Helios Eseverri”

Este jueves tomará estado parlamentario en el Concejo Deliberante de Olavarría el Expediente 243/26, correspondiente a un proyecto de ordenanza presentado por Carlos César Bianchi, que propone denominar “Intendente Helios Eseverri” al puente ubicado en la intersección de las avenidas Colón y Pringles.

La iniciativa será girada a las comisiones de Infraestructura, Hacienda y Legislación, donde comenzará su tratamiento.

Bianchi es un vecino con una amplia trayectoria comunitaria en Olavarría. Fue concejal, tuvo representación de los almaceneros tanto a nivel local como provincial y desarrolló una activa participación política dentro de lo que se conoció como “el eseverrismo”.

Su trayectoria también registra antecedentes vinculados con iniciativas destinadas a fortalecer la identidad local. En 2015, Bianchi presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto para la creación de la Bandera Municipal de Olavarría, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad y que posteriormente dio lugar al concurso del que surgió la bandera oficial del distrito, creada por Sebastián Ferrer.

En los fundamentos de aquel proyecto, Bianchi planteaba la importancia de que Olavarría contara con un símbolo propio que representara su identidad y destacara el crecimiento de la ciudad, además de promover un proceso de “consenso, pluralidad y participación” para definir ese emblema.

Ahora, años después, vuelve a presentar una iniciativa vinculada con un elemento representativo de la ciudad, aunque esta vez para proponer que el puente de Colón y Pringles lleve el nombre de “Intendente Helios Eseverri”.

La propuesta se suma a otra media docena de iniciativas que, con distintos nombres, plantearon denominar al mismo puente. De esta manera, la cuestión ya cuenta con varios expedientes en el ámbito del Concejo Deliberante.

Ante la cantidad de proyectos presentados con un mismo objetivo, será el cuerpo deliberativo el que deberá avanzar en una definición y determinar cuál de las propuestas reúne los consensos necesarios para convertirse en ordenanza.

Así, el debate por la denominación del puente de Colón y Pringles vuelve a instalarse en el Concejo Deliberante, esta vez con el nombre del histórico intendente Helios Eseverri como una de las alternativas sobre la mesa.