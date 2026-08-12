Nueva sesión del Concejo Deliberante: qué proyectos se debatirán este jueves

Este jueves se llevará adelante una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, que tendrá en el recinto una agenda conformada por expedientes con despacho de comisión y proyectos que serán tratados sobre tablas.

Dentro de los expedientes con despacho de comisión se encuentra un conjunto de proyectos de donación de inmuebles, que serán tratados en conjunto. Se trata de seis iniciativas correspondientes a propiedades ubicadas en Loma Negra, Olavarría y Sierras Bayas.

También tendrán tratamiento conjunto seis expedientes vinculados con convalidaciones, entre ellos cesiones de derechos y adquisiciones de predios en el Parque Industrial y en el Agrupamiento Industrial, además de la convalidación de una licitación privada para la compra de descartables corrientes y la adjudicación de materiales de construcción destinados al barrio Coronel Dorrego.

A su vez, serán tratados en conjunto tres expedientes relacionados con reconocimientos de deuda a favor de las empresas Cataldi Juan Cruz y Cataldi Juan Próspero, Pinos de Paz Servicios Sociales SA y la firma Yicar.

Entre los proyectos que cuentan con despacho de comisión también aparece la aceptación de la donación de una colección de obras de arte de Octavio Fisner Oliva, ofrecida por Carlos Octavio Oliva.

Otro de los expedientes que llegará al recinto propone que el Municipio adhiera a la Ley Nacional 27.674 y la Ley Provincial 15.403, correspondientes al Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. La iniciativa fue presentada por el bloque de La Libertad Avanza.

Los proyectos que se tratarán sobre tablas

La sesión también tendrá una serie de iniciativas que serán consideradas sobre tablas.

Entre ellas se encuentra un proyecto para declarar “Vecina Destacada” a la bombera voluntaria María de los Ángeles Bevacqua, por su participación en tareas de ayuda humanitaria en Venezuela.

El Concejo también analizará declaraciones de Interés Legislativo Municipal para el 25° aniversario de la Biblioteca Popular Coty Laborde, los Juegos Deportivos de Escuelas Secundarias Rurales y el XVI Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de Educadores y Educadoras que hacen investigación desde la escuela, junto con el V Encuentro de la Red de Investigación Participativa Aplicada a la Renovación Curricular.

En otro orden, el bloque de la UCR impulsará un proyecto de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo que gestione ante el Gobierno bonaerense la realización de auditorías energéticas en edificios públicos provinciales ubicados en el partido de Olavarría.

Por su parte, La Libertad Avanza llevará al recinto un proyecto referido a la suspensión del programa “MESA” hasta el 31 de enero de 2027.

La agenda también incluye un Pedido de Informes de los bloques PRO y Juntos por Olavarría sobre la Licitación Pública 16/26, destinada a una nueva concesión del servicio de hemodinamia en el Hospital Municipal.

A ese expediente se sumará otro Pedido de Informes, presentado por La Libertad Avanza, que solicita información al Departamento Ejecutivo sobre la designación de Gabriel Marcelo León en la Subsecretaría de Gestión y Control de Obras Públicas.

Finalmente, Fuerza Patria presentará dos proyectos de comunicación. Uno expresa preocupación por la falta de transferencia de fondos nacionales a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría, mientras que el otro manifiesta preocupación por el incumplimiento y la subejecución de fondos derivados del Impuesto a los Combustibles Líquidos por parte del Gobierno nacional.

De esta manera, la sesión de este jueves tendrá una agenda que combinará el tratamiento de expedientes administrativos y patrimoniales —como donaciones, convalidaciones y reconocimientos de deuda— con iniciativas de carácter político, pedidos de informes y proyectos vinculados con distintas problemáticas locales y nacionales.