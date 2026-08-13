El exconcejal Ricardo Nasello apoyó la nominación “Intendente Helios Eseverri” para el puente de la Colón

El exconcejal y dirigente del Foro Olavarría-Frente Renovador, Ricardo Nasello, se pronunció a favor del proyecto presentado por Carlos César Bianchi para denominar “Intendente Helios Eseverri” al puente ubicado sobre la avenida Colón, a la altura de las vías del ferrocarril.

Nasello, quien tuvo una activa participación política junto a Helios Eseverri, consideró que resulta justo que el puente construido durante la gestión del histórico intendente lleve su nombre y destacó la oportunidad de la iniciativa impulsada por Bianchi.

“Don Helios siempre vivirá en el recuerdo más preciado de Olavarría, para muchos de nosotros fue un gran maestro y el mejor Intendente Municipal de Olavarría”, sostuvo Nasello, al referirse a la figura de Eseverri, a 26 años de la inauguración del puente.

El exconcejal también destacó el impacto que tuvo la obra para la ciudad. Según señaló, el puente permitió agilizar la comunicación vehicular y conectar distintos barrios sin las demoras y molestias que generaba el paso ferroviario.

“Una solución moderna a una dificultad endémica de la ciudad”, resumió Nasello al reivindicar la obra.

El pronunciamiento se produce luego de que este jueves tome estado parlamentario en el Concejo Deliberante el Expediente 243/26, mediante el cual Bianchi propone formalmente denominar “Intendente Helios Eseverri” al puente de Colón y Pringles.

La iniciativa se suma a otra media docena de proyectos que plantearon distintas denominaciones para el mismo puente. La acumulación de propuestas llevará al Concejo Deliberante a tener que definir cuál de ellas logra reunir los consensos necesarios para avanzar.