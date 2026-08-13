La murga Falta y Resto presenta Murgotán en el Teatro Municipal con promoción 2×1

El sábado 22 de agosto a las 21:00 horas, la murga Falta y Resto presentará el espectáculo «Murgotán» en el Teatro Municipal de Olavarría. La propuesta combina el formato murguero con el tango, acompañada por un cuarteto integrado por piano, bandoneón, guitarra y contrabajo.

Para este evento se habilitó una promoción de 2×1 en entradas anticipadas para los sectores de platea baja y platea alta.

El espectáculo está dirigido por Raúl Castro y cuenta con la participación de artistas como el Zurdo Bessio, Pitufo Lombardo, Pinocho Routin y Lucila Scariatto, junto al coro y batería de la agrupación.

Puntos de venta

Tecnocentro (Rivadavia 3065): Venta en efectivo.

(Rivadavia 3065): Venta en efectivo. Teatro Municipal (Rivadavia 2780): Venta con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

(Rivadavia 2780): Venta con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta online: A través de la plataforma Articket (articket.com.ar).

La promoción 2×1 aplica en todos los canales de venta únicamente para la compra de entradas de forma anticipada.